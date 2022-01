Francesco Renga: “si stiamo insieme!” Le prime foto della nuova fiamma del cantante (Di martedì 11 gennaio 2022) Francesco Renga lo conosciamo tutti, ma forse non siamo tutti aggiornati sulla sua vita sentimentale. Il cantante, tra le altre, della famosa canzone Angelo, è infatti stato recentemente paparazzato con una nuova fidanzata. Dopo un lungo periodo lontano dai flash dei paparazzi; Francesco è però tornato a far parlare di sé e della sua nuova partner, una bella donna bionda e di successo, Diana Poloni. La misteriosa donna è a capo di un’azienda La nuova partner del cantautore sardo non fa parte del mondo dello spettacolo, né di quello della musica. La misteriosa donna è infatti inserita nel mondo della ristorazione e del food and beverage. Proprietaria e chef di due ristoranti, è anche a capo di ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 gennaio 2022)lo conosciamo tutti, ma forse non siamo tutti aggiornati sulla sua vita sentimentale. Il, tra le altre,famosa canzone Angelo, è infatti stato recentemente paparazzato con unafidanzata. Dopo un lungo periodo lontano dai flash dei paparazzi;è però tornato a far parlare di sé esuapartner, una bella donna bionda e di successo, Diana Poloni. La misteriosa donna è a capo di un’azienda Lapartner del cantautore sardo non fa parte del mondo dello spettacolo, né di quellomusica. La misteriosa donna è infatti inserita nel mondoristorazione e del food and beverage. Proprietaria e chef di due ristoranti, è anche a capo di ...

