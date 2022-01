FOTO Camila Giorgi provocante in Australia: top corto e mini shorts. Splende nella penombra… (Di martedì 11 gennaio 2022) C’era apprensione per le condizioni di Camila Giorgi. La miglior tennista italiana aveva infatti dato forfait sia per il torneo Wta di Melbourne sia per quello di Adelaide. Qualche dubbio sulla sua partecipazione agli Australian Open 2022 era emerso, ma è stato spazzato via nelle ultime ore: la marchigiana è infatti sbarcata nel continente oceanico e non ha mancato di farlo sapere ai fan in maniera sgargiante. Proprio oggi sono state comunicate le teste di serie del primo Slam stagionale. La portacolori del Bel Paese sarà tds n.30 e, almeno sulla carta, ciò le consentirà di evitare brutti incontri almeno sino ai sedicesimi di finale, anche se nel tabellone femminile le insidie sono sempre in agguato. Camila Giorgi, che nel 2022 non ha ancora pubblicato alcun post sul proprio account ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) C’era apprensione per le condizioni di. La miglior tennista italiana aveva infatti dato forfait sia per il torneo Wta di Melbourne sia per quello di Adelaide. Qualche dubbio sulla sua partecipazione aglin Open 2022 era emerso, ma è stato spazzato via nelle ultime ore: la marchigiana è infatti sbarcata nel continente oceanico e non ha mancato di farlo sapere ai fan in maniera sgargiante. Proprio oggi sono state comunicate le teste di serie del primo Slam stagionale. La portacolori del Bel Paese sarà tds n.30 e, almeno sulla carta, ciò le consentirà di evitare brutti incontri almeno sino ai sedicesimi di finale, anche se nel tabellone femle le insidie sono sempre in agguato., che nel 2022 non ha ancora pubblicato alcun post sul proprio account ...

