Formazioni ufficiali Cagliari-Bologna: Serie A 2021/2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Le Formazioni ufficiali di Cagliari-Bologna, match della ventunesima giornata di Serie A 2021/2022. Trasferta ostica per i rossoblù, rimaneggiati a causa delle numerose positività al Covid-19. I sardi vogliono bissare il successo contro la Sampdoria e faranno di tutto per ottenere i tre punti, di vitale importanza in chiave salvezza. Si gioca alle 20:45. Le Formazioni ufficiali Cagliari: In attesa Bologna: In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Ledi, match della ventunesima giornata di. Trasferta ostica per i rossoblù, rimaneggiati a causa delle numerose positività al Covid-19. I sardi vogliono bissare il successo contro la Sampdoria e faranno di tutto per ottenere i tre punti, di vitale importanza in chiave salvezza. Si gioca alle 20:45. Le: In attesa: In attesa SportFace.

Advertising

Calciodiretta24 : Formazioni ufficiali di Cagliari - Bologna: ecco chi scende in campo - ForzaMilanTweet : BUON COMPLEANNO A... #ValentinoSpelta che oggi compie 55 anni! Ha giocato nel #Milan nella stagione 1985-'86 totali… - Mathi89M : @insorgipopolo Non sapevo uscissero cosi in anticipo le formazioni ufficiali! - eusch : Ecco le gl formazioni ufficiali di Nigeria-Egitto - sportface2016 : #CoppadAfrica Formazioni ufficiali #NigeriaEgitto -