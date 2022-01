Fontana | La Lombardia verso la zona arancione? La direzione è quella

Advertising

News24_it : Elezioni al Quirinale: la Lombardia indica Fontana, Fermi e Violi - L'Eco di Bergamo - TgrRaiLombardia : Fontana, Fermi e Violi grandi elettori lombardi per il Quirinale - UffailnickA : @rep_milano Come? Che intende fare? Sperare e basta?! #fontana #lombardia #zonaarancione - rossanafrancio1 : RT @carlasignorile: #Lombardia verso l'arancione, lo ha anticipato oggi il governatore #Fontana #11gennaio - ilmessaggeroit : Zona arancione, Lombardia verso il cambio colore. Fontana: «Speriamo di fermarci prima». Agenas: aumentano tarapie… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Lombardia

Lava sempre più verso la zona arancione . A dirlo è il governatore Attilio Fondana , che questa mattina a margine del Consiglio regionale ha spiegato: 'La direzione è sicuramente quella, ...commenta Lava verso la zona arancione? 'La direzione è sicuramente quella, speriamo di riuscire a fermarci prima': è la risposta del presidente Attilio, che sottolinea come sia difficile fare ...Milano, 11 gen. Saranno il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi (Lega), il presidente della Regione, Attilio Fontana (Lega) e il ...Salgono le ospedalizzazioni e le terapie intensive in Italia. La variante Omicron non fa sconti e molte regioni vedono più vicino il passaggio in zona arancione. Secondo i dati forniti ...