Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, il loro periodo buio: lo abbiamo tenuto segreto | Ecco la verità (Di martedì 11 gennaio 2022) I due noti conduttori televisivi hanno rivelato un retroscena oscuro che appartiene al loro passato. Vediamo insieme cosa gli è successo Alessia e Flavio sono convolati a nozze nell'ottobre del 2003, coronando in tal modo un amore sbocciato qualche tempo prima. La coppia in seguito ha messo al mondo due figli, Maya ed Orlando. Questi ultimi sono nati rispettivamente nel 2008 e nel 2015, stesso anno in cui Montrucchio ha presentato la cinquantottesima edizione dello Zecchino d'Oro. Flavio Montrucchio e Alessia Mancini (Instagram)La conduttrice tuttavia, tempo fa ha confessato di aver avuto un aborto spontaneo: "È stato un dolore immenso ma che col tempo è riuscito ad accettare. Un dolore che, del resto, accomuna tante donne".

