Fioretto femminile: le azzurre alla Coppa del Mondo di Poznan (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la gara di Saint Maur la Coppa del Mondo di Fioretto femminile questo fine settimana fa tappa a Poznan, in Polonia. Il commissario tecnico azzurro Stefano Cerioni ha convocato per l'appuntamento 12 azzurre: Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Erica Cipressa, Anna Cristino, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Marta Ricci, Serena Rossini, Elena Tangherlini e la vincitrice dell'ultima prova Alice Volpi. La gara avrà inizio venerdì 14 gennaio con la fase a gironi, poi sabato 15 si entrerà nel vivo della gara e verrà definito il podio individuale. Domenica 16 è invece la giornata dedicata alla prova a squadre, cui l'Italia parteciperà con un quartetto formato da Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi.

