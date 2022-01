Fiorentina Women, Giacinti: «Questo club crede molto nel calcio femminile» (Di martedì 11 gennaio 2022) Valentina Giacinti ha rilasciato le prime parole da giocatrice della Fiorentina: le dichiarazioni dell’ex attaccante del Milan Dopo l”arrivederci’ al Milan femminile, Valentina Giacinti ha rilasciato le prime parole da giocatrice della Fiorentina. Ecco cosa ha detto ai canali ufficiali del club viola. SCELTA DI FIRENZE – «Ho scelto Firenze perchè la Fiorentina sta investendo tanto nel calcio femminile anche con il progetto Viola Park, sono molto attratta da Questo e ho scelto la Fiorentina per Patrizia Panico, è stata sempre il mio modello da piccola insieme a Melania Gabbiadini, è stata una grande attaccante e qui con lei voglio crescere grazie ai suoi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Valentinaha rilasciato le prime parole da giocatrice della: le dichiarazioni dell’ex attaccante del Milan Dopo l”arrivederci’ al Milan, Valentinaha rilasciato le prime parole da giocatrice della. Ecco cosa ha detto ai canali ufficiali delviola. SCELTA DI FIRENZE – «Ho scelto Firenze perchè lasta investendo tanto nelanche con il progetto Viola Park, sonoattratta dae ho scelto laper Patrizia Panico, è stata sempre il mio modello da piccola insieme a Melania Gabbiadini, è stata una grande attaccante e qui con lei voglio crescere grazie ai suoi ...

