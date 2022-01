Festival di Sanremo | Amadeus svela i nomi delle conduttrici | da Ornella Muti a Sabrina Ferilli

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - RadioItalia : Manca meno di un mese all'inizio di #Sanremo2022 e i Big del Festival hanno già cominciato le prove! - Corriere : Festival di Sanremo: da Ornella Muti a Sabrina Ferilli, chi saranno le 5 partner al fianco di Amadeus - ElisSantangelo : RT @Sanremo__2022: +++SONO ORNELLA MUTI,LORENA CESARINI,DRUSILLA FOER,MARIA CHIARA GIANNETTA E SABRINA FERILLI LE 5 CO-CONDUTTRICI DEL FEST… - pourquoitues : RT @Sanremo__2022: +++SONO ORNELLA MUTI,LORENA CESARINI,DRUSILLA FOER,MARIA CHIARA GIANNETTA E SABRINA FERILLI LE 5 CO-CONDUTTRICI DEL FEST… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

Il conduttore e direttore artistico della 72esima edizione deldiAmadues, ha annunciato al Tg1 l e cinque conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston da martedì 1 a sabato 5 febbraio prossimo. Ecco chi sono sono le cinque ...... Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co - conduttrici che affiancheranno Amadeus alla conduzione, una per ogni sera deldi, dall'1 ...Questa sera al TG1, Amadeus ha svelato i nomi delle cinque attrici che lo accompagneranno a partire dal 1° febbraio nella conduzione della 72° edizione del Festival di Sanremo. Personalità di spicco ...1' di lettura 11/01/2022 - Il cantante lo ha dichiarato durante un'intervista in diretta a Radio Subasio, che poi ha diffuso il contenuto. Jovanotti non andrà come ospite a Sanremo, l'ha dichiarato lu ...