Festival della Canzone cristiana di Sanremo: giuria, staff e ospiti della prima edizione (Di martedì 11 gennaio 2022) Lavori in corso per l’avvio della prima edizione del Festival della Canzone cristiana Sanremo 2022. Si terrà a Sanremo, nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 19,30, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2022 nell’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione. L’iniziativa musicale, organizzata dal cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi, con il Patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, si prefigge l’intento di diffondere e far conoscere, ancor più, in Italia, la Canzone di ispirazione cristiana o christian music, genere che canta il rendimento di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022) Lavori in corso per l’avviodel2022. Si terrà a, nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 19,30, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2022 nell’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione. L’iniziativa musicale, organizzata dal cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi, con il Patrocinio del Comune die la collaborazioneDiocesi di Ventimiglia, si prefigge l’intento di diffondere e far conoscere, ancor più, in Italia, ladi ispirazioneo christian music, genere che canta il rendimento di ...

Advertising

Radio1Rai : ?? Verso #Sanremo2022 In vista della 72° edizione del Festival della canzone italiana, in onda su #Rai1 dall’1 al 5… - chipuosaperlo : RT @asiasinasce: ECCO UN BREVE VIDEO ILLUSTRATIVO PER I PRELEMI IN PREVISIONE DELL’IMMINENTE INIZIO DEL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA htt… - asiasinasce : ECCO UN BREVE VIDEO ILLUSTRATIVO PER I PRELEMI IN PREVISIONE DELL’IMMINENTE INIZIO DEL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALI… - gruppomondadori : RT @MondadoriStore: In attesa dell'avvio del Festival della Canzone Italiana, uno sguardo ai protagonisti di questa 72° edizione! ?? Scopri… - alveeari : RT @laelis_b: -21 giorni al Festival della canzone italiana. -