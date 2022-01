Ferragnez, è crisi? I dettagli che spaventano i follower, dalla fede alle amicizie su Instagram (Di mercoledì 12 gennaio 2022) C’è una voce che serpeggia nel web e che starebbe mettendo in difficoltà i fan della coppia fedez-Ferragni: secondo alcuni la coppia sarebbe in crisi, così tanto da portare lui a non indossare la fede e ad “allontanarsi” da alcune amicizie della moglie. Verità o semplice nebulosa di pettegolezzi senza basi solide? Sono varie le testate, i blog e i siti di gossip (tra cui Novella 2000) che insinuano un dubbio nelle menti dei follower della coppia più social di Instagram, ovvero quella formata da Chiara Ferragni e dal marito federico Lucia. A favore della tesi della crisi, a dirla tutta, pochi particolari: una minore quantità di foto e video di coppia sui social, in primis, e poi l’immagine “allarmante” di fedez, in ascensore con il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) C’è una voce che serpeggia nel web e che starebbe mettendo in difficoltà i fan della coppiaz-Ferragni: secondo alcuni la coppia sarebbe in, così tanto da portare lui a non indossare lae ad “allontanarsi” da alcunedella moglie. Verità o semplice nebulosa di pettegolezzi senza basi solide? Sono varie le testate, i blog e i siti di gossip (tra cui Novella 2000) che insinuano un dubbio nelle menti deidella coppia più social di, ovvero quella formata da Chiara Ferragni e dal maritorico Lucia. A favore della tesi della, a dirla tutta, pochi particolari: una minore quantità di foto e video di coppia sui social, in primis, e poi l’immagine “allarmante” diz, in ascensore con il ...

