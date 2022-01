Federica scarica Gianmaria e lui scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La giovane modella preferisce interrompere la storia con il noto imprenditore Gianmaria Antinolfi La casa del Grande Fratello Vip continua L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La giovane modella preferisce interrompere la storia con il noto imprenditoreAntinolfi La casa delVip continua L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

peppesca3 : se fossi il tipo di Federica me ne guarderei bene da una del genere… prima ci sta con Gianmaria e dopo scarica le c… - Giovann45796763 : IN QUELLA CASA NN STANNO BENE TUTTI LA COLPA A GIAN PER LE DONNE MA NESSUNO CHE DICE CHE È ANDATA BENE ANCHE ALLE D… - gonfreak1234 : Sophie che dopo aver visto Federica truccarsi e farsi i capelli si mette in tiro anche lei e si veste a puntino...… -