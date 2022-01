Federica Calemme | il suo voto durante le nomination viene annullato

Leggi su novella2000

(Di martedì 11 gennaio 2022) IlAltra puntata ricca di emozioni quella del Grande Fratello Vip 6, andata in onda ieri sera su Canale 5. Un colpo di scena, tra i tanti, si è verificato nel corso dellepalesi e ha visto come protagonista. La modella nel momento in cui è stata L'articolo proda Novella 2000.