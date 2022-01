Fdi | Rocca-Garipoli | incendio ex Mira Lanza frutto incuria e assenza politica

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – “Questa mattina si è sviluppato innei locali abbandonati dell’exin via del Tirone. Sono andati in fiamme i soliti giacigli di fortuna. Non a caso più volte nel corso degli anni abbiamo denunciato le continue occupazioni, la presenza di rom e senza fissa dimora.” “Non a caso sono stati effettuati diversi sgomberi ma lo stato di abbandono non fa che prestare il fianco a queste situazioni. Ancora una volta il quartiere Marconi si trova a dover subire i disagi di questa situazione. Un’alta colonna di fumo nero si è diffusa in tutta la zona dove sono presenti anche scuole e una chiesa.” “Non è la prima volta che undel genere invade l’area dell’exe questo lo si deve alla mancata riqualificazione e recupero degli spazi più volte promessi in ...

Advertising

OMeneghino : Rocca (FdI): su viale Molise anno nuovo vecchie abitudini -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Rocca

RomaDailyNews

Come detto " continua Fratelli d'Italia " è stato esteso il porta a porta, trasformando il sistema di raccolta in alcune aree del nostro comune, Turano,, Volpigliano, Capaccola Cervara, viale ...Roma " "Aumentano a dismisura i contagi Covid ma le misure di sicurezza per gli autisti dei mezzi pubblici rimangano le stesse, senza che ci sia chiarezza su alcuni punti fondamentali." "Lo scorso 10 ...Vertice in procura, ricostruiti almeno tre episodi di aggressioni, molestie e tentate rapine che coinvolgono più ragazze che quella sera erano in ...Sono undici le associazioni che a vario titolo si sono schierate per la ripresa della bonifica ferma da 10 anni: "Non abbattiamo la cattedrale" ...