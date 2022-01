FAQ Nuovo decreto 10 gennaio 2022 | cosa cambia per i lavoratori

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il 10è entrato in vigore unche ha introdotto nuove regole sull’obbligo vaccinale e sul green pass.no le cose anche sul lavoro, sia in ambito pubblico che privato. Sarà importante, dunque, essere informati sulla nuova regolamentazione per non incappare in spiacevoli sorprese e in sanzioni anche piuttosto importanti che sono previste per coloro che non rispetteranno le nuove norme. Ecco di seguito chiariti alcuni aspetti importanti per ialla luce delemanato dal Governo che resterà in vigore fino al 31 marzoovvero fino alla fine dello stato di emergenza. Sono le FAQ che si possono leggere sul sito ufficiale del Viminale per approfondire ogni domanda sul tema. ...