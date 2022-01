F1 2022, l’anno di Mattia Binotto: il peso delle speranze sull’uomo al timone della Ferrari (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuove regole e grandi aspettative. È solo uno il grande auspicio che hanno tutti i tifosi della Ferrari per la prossima stagione: quello di vedere la Rossa tornare vincente. Charles Leclerc e Carlos Sainz devono essere finalmente... Leggi su europa.today (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuove regole e grandi aspettative. È solo uno il grande auspicio che hanno tutti i tifosiper la prossima stagione: quello di vedere la Rossa tornare vincente. Charles Leclerc e Carlos Sainz devono essere finalmente...

Advertising

acmilan : After a positive first year in Rossonero, Fik is ready for a great 2022 ?? Watch his interview ahead of #MilanRoma ??… - marcotravaglio : NEL NOME DEL NONNO Un anno fa, 8 gennaio 2021. Da tre giorni l’Italia, malgrado il taglio delle forniture, batte gl… - fattoquotidiano : DISASTRO BIANCHI Si litiga sulla riapertura di lunedì 10. Parla l'ex ministra (intervista di @Virdiesse) #8gennaio… - RivistaStudio : La classica lista del New York Times dei 52 posti da visitare quest'anno è diversa dal solito ed è legata soprattut… - ClarkeJonathan9 : ????Per @TheEconomist, l'Italia era paese dell'anno 2021, e per il 2022? ??Non ci sono #unicorni italiani? Congratulaz… -

Ultime Notizie dalla rete : 2022 l’anno Capodanno cinese 2022: l’anno della Tigre. Look e accessori dedicati al mitico felino Corriere della Sera