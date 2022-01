F-35 per la Luftwaffe? Anche l’Italia Cameri ci spera

Leggi su formiche

(Di martedì 11 gennaio 2022) L’F-35 potrebbe sostituire i vecchi Tornado dell’aeronautica militare tedesca. Dopo essere stato escluso dai precedenti esecutivi di Berlino, che gli avevano preferito l’Eurofighter Typhoon e l’F/A-18 Super Hornet, il jet da combattimento della Lockheed Martin è tornato in gara quale possibile successore del cacciabombardiere di punta della. I PASSAGGI POLITICI La necessità di fornire aerei più moderni non è nuova, è già nel 2019 l’allora ministro della Difesa, Ursula von der Leyen, aveva portato avanti il progetto, escludendo però la scelta dell’F-35. Tuttavia né lei, né il suo successore al dicastero, Annegret Kramp-Karrenbauer, hanno mai preso una decisione definitiva, in parte ostacolati dall’Spd, allora partner di minoranza del governo. Con l’entrata in carica della “coalizione semaforo”, formata Spd (questa volta partito di maggioranza), Verdi e Fdp, la ...