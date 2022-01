(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Responsabile dell’Avvocaturale, Giuseppe Marsicano, ha comunicato che laha vinto laintentata nei confronti del Ministero di Giustizia che utilizza da anni ormai una parte della exal Viale degli Atlantici per gli Uffici del Giudice di Pace e per quelli Giudiziari della Procura senza corrispondere al proprietario alcun canone di fitto e nemmeno per i canoni di consumo. Ladunque dovrebbe incassare una somma pari a circa 800. E’ stata questa la notizia più interessante scaturita da una seduta del Consigliole che è stata molto tecnica basandosi su disquisizioni di natura legale e giurisprudenziale, anche se non sono mancati ...

Ex Caserma Guidoni: la Provincia vince la causa, all'Ente 800 mila euro

