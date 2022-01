Eurovision Song Contest 2022, non ci sarà solo Laura Pausini al timone della kermesse: accanto a lei altri 3 possibili conduttori (Di martedì 11 gennaio 2022) Manca sempre meno alla nuova edizione dell’Eurovision Song Contest 2022. Un’edizione particolare quella della kermesse musicale più attesa dell’anno, visto che si terrà in Italia, grazie alla vittoria dei Maneskin dello scorso anno. Dopo il trionfo a Sanremo infatti, la rock band più famosa degli ultimi tempi ha scalato le classifiche europee portando alla vetta la loro Zitti E Buoni, per la seconda volta. Per quanto riguarda la location, dopo aver scrutato accuratamente le proposte dei sindaci italiani, la scelta della Rai è ricaduta su Torino. Una decisione non casuale, vista la centralità geografica della città e il grande palazzetto che farà da sfondo all’Eurovision 2022. Le prime indiscrezioni circa il cast ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 gennaio 2022) Manca sempre meno alla nuova edizione dell’. Un’edizione particolare quellamusicale più attesa dell’anno, visto che si terrà in Italia, grazie alla vittoria dei Maneskin dello scorso anno. Dopo il trionfo a Sanremo infatti, la rock band più famosa degli ultimi tempi ha scalato le classifiche europee portando alla vetta la loro Zitti E Buoni, per la seconda volta. Per quanto riguarda la location, dopo aver scrutato accuratamente le proposte dei sindaci italiani, la sceltaRai è ricaduta su Torino. Una decisione non casuale, vista la centralità geograficacittà e il grande palazzetto che farà da sfondo all’. Le prime indiscrezioni circa il cast ...

milan_esc : RT @IsaeChia: #EurovisionSongContest 2022, non ci sarà solo Laura Pausini al timone della kermesse: accanto a lei altri 3 possibili condutt… - IsaeChia : #EurovisionSongContest 2022, non ci sarà solo Laura Pausini al timone della kermesse: accanto a lei altri 3 possibi… - biancavschiller : @1_nome_a_caso @DocThomas Ma chi canta? Io mi prenoto per l’Eurovision. Faccio spinning solo quando canta lui pop s… - _SaraC_92 : RT @ESCitanews: Dopo la vittoria dei Måneskin, il 2022 sarà l'anno del metal all'Eurovision Song Contest? ???? #Eurovision #ESC2022 #Eurovisi… - ESC_bot_ : 2015 Eurovision Song Contest: Semi-Final 2 #Eurovision -

