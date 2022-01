Esonero Shevchenko | il Genoa pensa anche alla pista straniera

(Di martedì 11 gennaio 2022), la posizione del tecnico è in bilico. Ilstando di rimpiazzarlo con un allenatore straniero Come riferito da Tuttosport, in casacontinuano le valutazioni in merito al futuro di Andyi. I recenti risultati non hanno convinto la proprietà rossoblù, che oraall’del tecnico. Al momento riscontrano pochi consensi i possibili ritorni di Brdini o Maran, mentre affascina maggiormente l’ipotesi di affidarsi ad un tecnico proveniente da un altro campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, a rischio, dovrebbe dare continuità al consueto modulo 3 - 5 - 2 con Sirigu tra i pali e retroguardia composta da Vanheusden, Bani e Vasquez. In cabina di regia Badelj con Sturaro ...Commenta per primo Non solo Rolando Maran e Davide Ballardini. In caso didi Andriyil Genoa potrebbe decidere di non optare per la cosiddetta soluzione interna. Malgrado sia il tecnico trentino che quello romagnolo siano già a libro paga dei rossoblù, e ...Il mercato del Genoa potrebbe subire una decisa accelerata già in vistad elle prossime ore. Punto interrogativo sul possibile esonero di Shevchenko.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Esonero Shevchenko, la posizione del tecnico è in bilico. Il Genoa sta pensando di rimpiazzarlo con un allenatore straniero Come riferito da Tuttosport, ...