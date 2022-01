Eseguito negli Usa il primo trapianto di cuore di maiale su un essere umano (Di martedì 11 gennaio 2022) stato Eseguito con successo, per la prima volta nella storia, un trapianto di cuore da un maiale geneticamente modificato a paziente umano, grazie a una nuova tecnica che in futuro potrebbe ... Leggi su globalist (Di martedì 11 gennaio 2022) statocon successo, per la prima volta nella storia, undida ungeneticamente modificato a paziente, grazie a una nuova tecnica che in futuro potrebbe ...

