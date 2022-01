Erano il terrore delle coppiette: arrestata gang di rapinatori (Di martedì 11 gennaio 2022) Violenta rapina a Portici, arrestati 4 giovanissimi. Erano arrivati a bordi di uno scooter presso il presso il parcheggio del Porto del Granatello a Portici e avevano derubato una coppietta. Portici, coppia rapinata da 4 giovani Quando i poliziotti sono giunti sul posto hanno ascolta le vittime della rapina raccontando quanto accaduto poco prima. Poco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Violenta rapina a Portici, arrestati 4 giovanissimi.arrivati a bordi di uno scooter presso il presso il parcheggio del Porto del Granatello a Portici e avevano derubato una coppietta. Portici, coppia rapinata da 4 giovani Quando i poliziotti sono giunti sul posto hanno ascolta le vittime della rapina raccontando quanto accaduto poco prima. Poco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

pinegaps : @sbrucio @Cesare6677 @antonio_bordin Ho immaginato un mondo dove, dal nulla, si scopriva che le cavallette erano in… - StevLova : con in braccio due leprotti. Potete immaginare lo sguardo famelico e le bave di 20 cani di 40 kg alla vista dei lep… - InstantCrush00 : Manila Katia e Soleil proprio non riescono a superare questo colpo. Già erano pronte alla vittoria facile facile e… - marripy1 : alcuni anni fa ebbi un falso allarme riguardo al fatto di avere una grave malattia, Il mio terrore più grande era m… - claudiafabbri5 : RT @Charles_italy: @claudio301065 @GiorgiaMeloni Le urla di tutti, in quel periodo, erano dettate dal terrore che derivava dal vedere l'ope… -