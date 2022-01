Enel | collocato un sustainability - linked bond da 2 | 75 mld in tre tranche su mercato Eurobond

(Di martedì 11 gennaio 2022) Con il Piano Strategico presentato alla comunità finanziaria nel novembre 2021,ha anticipato di 10 anni l'impegno "Net Zero", dal 2050 al 2040, sia per le emissioni dirette sia per quelle ...

Advertising

MKT_INS : #Enel #Finance International, società finanziaria di diritto olandese controllata da @EnelGroup, ha collocato un… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel collocato

L'obbligazione, garantita da, ha ricevuto richieste in esubero per circa 2,5 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 6,6 miliardi di euro ed una significativa ...ha comunicato di aver(tramiteFinance International, società finanziaria di diritto olandese) un sustainability - linked bond da 2,75 miliardi di euro in tre tranche , legato al raggiungimento dell'...Enel Finance International N.V. (“EFI”), la società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel S.p.A. (“Enel”), ha lanciato oggi sul mercato Eurobond un “Sustainability-Linked bond” multi-tra ...I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali.