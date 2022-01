Emily in Paris: confermate terza e quarta stagione (Di martedì 11 gennaio 2022) Emily in Paris - Lily Collins Il viaggio di Emily Cooper tra moda e glamour continua: Emily in Paris, la serie tv Netflix che racconta la vita privata e lavorativa dell’americana a Parigi interpretata da Lily Collins, è stata riconfermata. E non per una, bensì per due stagioni: la terza e la quarta, come annunciato dalla protagonista a mezzo social. Lanciata sulla piattaforma streaming ad ottobre 2020, tornata nel 2021 con la seconda stagione, la serie creata da Darren Star – già autore di Sex and the City, Beverly Hills 90210 e Melrose Place – ha intrattenuto finora il pubblico con venti episodi, che hanno mostrato gioie e dolori della protagonista in un mondo fatto di lustrini e sfide continue. I nuovi capitoli porteranno avanti la sua storia, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 gennaio 2022)in- Lily Collins Il viaggio diCooper tra moda e glamour continua:in, la serie tv Netflix che racconta la vita privata e lavorativa dell’americana a Parigi interpretata da Lily Collins, è stata riconfermata. E non per una, bensì per due stagioni: lae la, come annunciato dalla protagonista a mezzo social. Lanciata sulla piattaforma streaming ad ottobre 2020, tornata nel 2021 con la seconda, la serie creata da Darren Star – già autore di Sex and the City, Beverly Hills 90210 e Melrose Place – ha intrattenuto finora il pubblico con venti episodi, che hanno mostrato gioie e dolori della protagonista in un mondo fatto di lustrini e sfide continue. I nuovi capitoli porteranno avanti la sua storia, ...

Advertising

NetflixIT : In Emily in Paris uno non è mai abbastanza: la serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni ? - 91PrinceHarry : @c2rryy guardò emily in paris, na cagata però non so che fare tu? - lantsovkanej : RT @mashkyufriends: va bene siete frustrati per il rinnovo di Emily in Paris abbiamo capito basta siete noiosi, è OVVIO che Netflix rinnovi… - VISIONAIRLauraB : #visionair #visionews #serietv #EmilyInParis #EmilyInParis2 verrà rinnovata per una terza e una quarta stagione.… - seakalmgirl : Marquei como visto Emily in Paris - 2x8 - Champagne Problems -