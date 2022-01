Emilio Solfrizzi è “Il malato immaginario” di Molière al Teatro Duse di Bologna

(Di martedì 11 gennaio 2022)torna a calcare le scene deldidal 14 al 16 gennaio 2022. Lo spettacolo è fruibile venerdì e sabato alle ore 21 e domenica alle 16.vestirà i panni del celeberrimo ipocondriaco Argante, protagonista del capolavoro diIl. Con la regia e l’adattamento di Guglielmo Ferro, lo spettacolo è realizzato in collaborazione con ilQuirino Visconti-Gassman. Lo spettacolo si avvale dei costumi di Santuzza Calì, le scenografie di Fabiana Di Marco e le musiche di Massimiliano Pace. Ilditorna in scena con“Il ...

Advertising

Ape_Corina : @ErmannoKilgore Questa è peggio di Emilio Fede quando leccava il culo al suo padrone ?????????????????? Peggio anche del not… - emiliaromagnago : Emilio Solfrizzi è ‘Il malato immaginario’ dal 14 al 16 gennaio al Teatro Duse di Bologna #emiliaromagna… - ENRICOLIOTTI : TEATRO VERDI GORIZIA 12 E 13 GENNAIO EMILIO SOLFRIZZI TORNA AL VERDI NEI PANNI DEL MALATO IMMAGINARIO - alanbelgio : @HermanniTest @MarcoCamillieri @NFratoianni c'era pure il personaggio del fricchettone interpretato da emilio solfr… - DonyLove : @INGFiore2 @FrankoSnam Gerry Nunziante ha scoperto prima di Zalone e dei due cafoni. Toti e tata. Ovvero Antonio St… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilio Solfrizzi

... 90' Regista : Paolo Genovese Attori : Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, Rolando Ravello, Paolo Sassanelli, Pietro Sermonti,, ...Un cast stellare, Raoul Bova, Liz Solari, Nino Frassica, Sergio Rubini,, Neri Marcorè, Giulia Michelini, Sabrina Impacciatore, Pietro Sermonti e Maurizio Mattioli nel film di Paolo Genovese " Sei mai stata sulla luna? ", in onda mercoledì 12 gennaio 2022 ...Con meno di mezz'ora d'auto da Como si possono godere gli spettacoli in programma al Teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio a Saranno che, anche per il ...Dal 14 al 16 gennaio 2022 (venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle 16), Emilio Solfrizzi torna in scena al Teatro Duse di Bologna, questa volta nei panni del celeberrimo ipocondriaco Argante, prot ...