El Pais su Djokovic | «Attenti al potere messianico di chi crede di poter purificare l’acqua con le preghiere»

(Di martedì 11 gennaio 2022) E Renata Voracova? Perchésì e Renata Voracova no? Nelle stesse condizioni del tennista serbo, la tennista ceca è stata costretta a lasciare l’Australia e a tornarsene a casa. Il casoè esemplare, scrive El, della totale irrilevanza del diritto. Si tratta solo di, non di leggi o giustizia. Per Santiago Segurola “la differenza sostanziale tra la situazione die quella di Voracova sta nella posizione divergente che occupano sulla scala del tennis.è il più grande vincitore di tornei nella storia del tennis, con 20 titoli del Grande Slam”. “A questo punto della sua carriera,è al di sopra del tennis. Ha raggiunto il grado che trasforma una star dello sport in una gigantesca emittente politica e commerciale. Non è ...

... ha pubblicato un articolo sul, il principale quotidiano generalista spagnolo, in cui si è ... 'Sarà mandato a casa senza prove''sarà rimandato a casa con il primo aereo se non sarà in ...... che ha dedicato su 'El' una rubrica sul fatto delle ultime ore. Le opinioni dell'ex allenatore di Rafa: 'Sarebbe bene chedesse qualche spiegazione, dal momento che non credo che si ...Il caso Djokovic è esemplare, scrive El Pais, della totale irrilevanza del diritto. Si tratta solo di Djokovic, non di leggi o giustizia. Per Santiago Segurola “la differenza sostanziale tra la ...Nardi-Sessa per gazzetta.it nole djokovic batte rafael nadal al roland garros 5 Buona la prima per Rafael Nadal, che vince all’esordio in singolare nel 2022: 6-2 7-5 a Ricardas Berankis al Melbourne S ...