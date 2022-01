Ecco il trailer del reboot del Principe di Bel-Air che non convince i fan

(Di martedì 11 gennaio 2022) L’attesodella serie cult anni ’90 Ildi Bel-Air è in arrivo il 13 febbraio negli States su PeacockTV, con un tono stilistico più dark e attuale, smorzato di quell’umorismo e quella leggerezza che contraddistingueva il capolavoro di Will Smith. E parlando di Will Smith: la star dell’originale Fresh Prince di Bel-Air è produttore esecutivo e sviluppatore del, in cui ha voluto essere coinvolto, dato il grande attaccamento al suo personaggio. A interpretare il, stavolta, sarà il giovane Jabari Banks. Ildi Bel Air (qui il link del video) mostra una storyline completamente diversa, sebbene i personaggi e la trama di base siano essenzialmente gli stessi dell’originale. Bel Air si mostra come una versione edgy e seria della storia, con Willy che scappa da West ...

