“E’ morto sul colpo”. Schianto fatale per il Vip, una terribile tragedia che ha sconvolto tutti (Di martedì 11 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Il calcio è di nuovo in lutto, stavolta in particolare quello turco. E’ morto infatti stamattina in un incidente stradale Ahmet Calik, difensore centrale di soli 27 anni. Calik: il clou della sua giovane carriera nel Galatasaray Nato ad Ankara, la capitale della Turchia, il 26 febbraio 1994, era cresciuto nella squadra locale del Gençlerbirli?i, col quale ha esordito nel massimo campionato nazionale nel 2013, poi dal 2017 al 2020 ha giocato nel Galatasaray, uno dei club più importanti della nazione, con cui ha giocato 56 partite in gare ufficiali e ha vinto due campionati turchi nel 2017-2018 e nel 2018-2019, una coppa nazionale nel 2018-2019 e una supercoppa nazionale nel 2019. Otto presenze nella nazionale maggiore turca per Calik Calik, inoltre, dopo aver fatto tutta la trafila nelle varie nazionali ... Leggi su howtodofor (Di martedì 11 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Il calcio è di nuovo in lutto, stavolta in particolare quello turco. E’infatti stamattina in un incidente stradale Ahmet Calik, difensore centrale di soli 27 anni. Calik: il clou della sua giovane carriera nel Galatasaray Nato ad Ankara, la capitale della Turchia, il 26 febbraio 1994, era cresciuto nella squadra locale del Gençlerbirli?i, col quale ha esordito nel massimo campionato nazionale nel 2013, poi dal 2017 al 2020 ha giocato nel Galatasaray, uno dei club più importanti della nazione, con cui ha giocato 56 partite in gare ufficiali e ha vinto due campionati turchi nel 2017-2018 e nel 2018-2019, una coppa nazionale nel 2018-2019 e una supercoppa nazionale nel 2019. Otto presenze nella nazionale maggiore turca per Calik Calik, inoltre, dopo aver fatto tutta la trafila nelle varie nazionali ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un operaio è morto schiacciato dalla cabina di un escavatore in un cantiere stradale a Besana in Brianza. Si tratta… - repubblica : David Sassoli, sul web fake news e No Vax scatenati: 'Morto per il vaccino' [di Valeria Forgnone] - fanpage : Si è spento all’età di 65 anni #DavidSassoli, il presidente del Parlamento Europeo nonché volto noto del giornalism… - GINAMONTANAGRR : RT @Corvonero75: Morto David Sassoli a causa della legionella che avrebbe provocato prima polmonite e poi la morte per disfunzione del sist… - MyToldo : Dicono che Sassoli fosse sul libro paga di Soros e che la sua morte è un duro colpo per i poteri forti europei. Fa… -