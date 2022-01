E' morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli (Di martedì 11 gennaio 2022) "L'ultima preoccupazione" di David Sassoli "era stata qualche giorno fa che tutto funzionasse bene nel passaggio istituzionale tra un presidente e l'altro alla prossima plenaria" del Parlamento ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) "L'ultima preoccupazione" di"era stata qualche giorno fa che tutto funzionasse bene nel passaggio istituzionale tra une l'altro alla prossima plenaria" del...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - RaiNews : David Sassoli è morto nella notte, dal 26 dicembre era ricoverato per il sopraggiungere di una grave complicanza do… - News24_it : Morto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo: era ricoverato per una malattia che aveva colpito il … - La… - boquito67 : RT @donTonio66: A 65 anni è morto #DavidSassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Quanti commenti negativi verso di lui su #Twitter nelle… -