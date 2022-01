È morto David Sassoli | il presidente del Parlamento europeo aveva 65 anni

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - RaiNews : David Sassoli è morto nella notte, dal 26 dicembre era ricoverato per il sopraggiungere di una grave complicanza do… - ColucciLc : RT @Agenzia_Ansa: Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - pjgiannic : RT @emenietti: È morto David Sassoli -

Ultime Notizie dalla rete : morto David

Era stato ricoverato in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario Èil presidente del Parlamento europeoSassoli. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione ...... è stato trovatoin un cantiere a giugno del 2020. È precipitato dal tetto di un edificio in ... l'ingegnere che si è occupato del caso diRossi, ha messo in fila tutto quello che non ...Morto David Sassoli: le cause della morte del Presidente del Parlamento europeo deceduto nella notte. Scopri di più, tutte le notizie ...È morto il presidente del Parlamento europeo, l'italiano David Sassoli. La notizia è arrivata da un tweet del portavoce, Roberto Cuillo. Sassoli è deceduto all'1 e un quarto al Centro di ...