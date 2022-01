E’ Liliana Resinovich la donna trovata cadavere a Trieste: si attende ora autopsia (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ arrivata la conferma ufficiale, dopo l’autopsia e il riconoscimento ufficiale da parte del marito Sebastiano. Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nell’area boschiva dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni è di Liliana Resinovich, la sessantatreenne triestina scomparsa il 14 dicembre scorso. Come riferisce la giornalista di Ore 14, Barbara di Palma, le prime parole del marito sono state: “L’ho riconosciuta dal suo ciuffo bianco” ha detto l’uomo distrutto dal dolore che al momento, non se la sente di rilasciare altre dichiarazioni. Sebastiano in questi giorni ha accolto i giornalisti in casa sua, ha parlato di sua moglie, della loro vita insieme e fino all’ultimo momento ha sperato che Liliana fosse ancora viva e che quel cadavere ritrovato a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ arrivata la conferma ufficiale, dopo l’e il riconoscimento ufficiale da parte del marito Sebastiano. Il corpo dellamorta lo scorso 5 gennaio nell’area boschiva dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni è di, la sessantatreenne triestina scomparsa il 14 dicembre scorso. Come riferisce la giornalista di Ore 14, Barbara di Palma, le prime parole del marito sono state: “L’ho riconosciuta dal suo ciuffo bianco” ha detto l’uomo distrutto dal dolore che al momento, non se la sente di rilasciare altre dichiarazioni. Sebastiano in questi giorni ha accolto i giornalisti in casa sua, ha parlato di sua moglie, della loro vita insieme e fino all’ultimo momento ha sperato chefosse ancora viva e che quelritrovato a ...

Advertising

Affaritaliani : È Liliana Resinovich la donna trovata morta: riconosciuta da fratello e marito - QuotidianPost : Liliana Resinovich: oggi l’autopsia sul corpo della donna - occhio_notizie : L'autopsia sul corpo della donna sarà effettuata nel pomeriggio di oggi, martedì 11 gennaio, per chiarire le cause… - messveneto : Il fratello l’ha riconosciuta: la donna ritrovata morta in un bosco è Liliana Resinovich - alexarmuzzi : RT @fanpage: Il cadavere ritrovato a Trieste lo scorso 5 gennaio in un'area boschiva appartiene a Liliana Resinovich, la donna scomparsa ne… -