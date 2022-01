Drusilla Foer sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 | alla faccia di tutti i bigotti

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Oltre a Ornella Muti, Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli, ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston come co-dicianche, precisamente nella terza serata deldella canzone italiana che andrà in onda dall’1 al 5 febbraio.è l’alter ego dell’attore Gianluca Gori, un personaggio “web” che lo stesso Gori definisce una “anziana soubrette” ma che in realtà nonostante l’età apparente è una brillante artista, cantante, attrice e pittrice. Icona fashion toscana, da anni ha preso il posto del suo autore nelle apparizioni tv e in spettacoli teatrali. Ha un account social a suo nome, che usa spesso per sostenere diverse cause sociali, ed ha recitato nel ...