Dramma in strada: impatto letale, ci sono 4 giovani vittime. La dinamica dell’incidente (Di martedì 11 gennaio 2022) Tragico incidente stradale avvenuta nella notte nel piacentino. Quattro il numero delle vittime, tutte giovani. Ricostruiamo la dinamica dell’incidente. Tragico incidente automobilistico nel piacentino. A perdere la vita sono quattro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 11 gennaio 2022) Tragico incidentele avvenuta nella notte nel piacentino. Quattro il numero delle, tutte. Ricostruiamo la. Tragico incidente automobilistico nel piacentino. A perdere la vitaquattro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

occhio_notizie : Dramma nella notte sull'asse mediano, all'altezza di Varcaturo, dove una donna è stata investita e uccisa da un pir… - jacopo_grossi : @eziomauro @repubblica Sì, un vero e proprio dramma. Qualcuno prima o poi vi insegue per strada...non ci credete? - gloriosacombat : RT @11Giuliano: Selezione: Versiglia,muore in strada per un malore a soli 35 anni Dramma in via Viottolo nelle vicinanze di Massaciuccoli.… - Andreaacquista : RT @11Giuliano: Selezione: Versiglia,muore in strada per un malore a soli 35 anni Dramma in via Viottolo nelle vicinanze di Massaciuccoli.… - francof61060455 : RT @11Giuliano: Selezione: Versiglia,muore in strada per un malore a soli 35 anni Dramma in via Viottolo nelle vicinanze di Massaciuccoli.… -