Dramma della strada, morti 4 giovani 20enni. Sul posto Croce Rossa, pompieri e carabinieri (Di martedì 11 gennaio 2022) Un'incredibile tragedia ha colpito la provincia di Piacenza, più precisamente i comuni di Malpaga e Puglia di Calendasco. Un'automobile è infatti finita all'interno di un fiume e il bilancio è stato gravissimo. Secondo quanto hanno appurato i soccorritori e i carabinieri, quattro persone sono state trovate morte. Si tratterebbe di giovani vittime, dei ventenni, che non hanno avuto scampo. Oltre ai sanitari del 118 e ai militari, sul luogo si sono recati anche i vigili del fuoco, che hanno proceduto al recupero della vettura. La Croce Rossa non poteva immaginare di trovarsi di fronte un Dramma simile, che ha sconvolto l'intera provincia di Piacenza. La vettura è caduta esattamente nel fiume Trebbia. La stessa era quasi sommersa del tutto e si è ribaltata in una parte del fiume non ...

