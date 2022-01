Draghi sogna il Quirinale. Ma a Palazzo Chigi ha fallito quasi tutto. A partire da Recovery plan e campagna vaccinale. Gli obiettivi di Mr. Bce sono lontanissimi (Di martedì 11 gennaio 2022) Ormai pare quasi una certezza: se non si dovesse trovare un accordo su un altro nome, la carta da giocare dei partiti è quella di Mario Draghi. E, almeno a sentire le voci che si rincorrono nei palazzi del potere, il presidente del Consiglio ci spererebbe tanto (leggi l’articolo). Ed è anche comprensibile dopotutto: dopo aver ricoperto incarichi decisamente prestigiosi, dopo aver provato anche l’ebbrezza della presidenza del Consiglio – salvo poi dover avere a che fare con i partiti e con i loro leader – è più che legittimo che Draghi aspiri alla presidenza della Repubblica. Un incarico prestigioso e, soprattutto, rappresentativo. Dunque lontano dalle beghe partitiche che – non è un mistero – non hanno mai troppo interessato l’ex governatore della Bce. Sarebbe dunque tutto molto logico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) Ormai pareuna certezza: se non si dovesse trovare un accordo su un altro nome, la carta da giocare dei partiti è quella di Mario. E, almeno a sentire le voci che si rincorrono nei palazzi del potere, il presidente del Consiglio ci spererebbe tanto (leggi l’articolo). Ed è anche comprensibile dopo: dopo aver ricoperto incarichi decisamente prestigiosi, dopo aver provato anche l’ebbrezza della presidenza del Consiglio – salvo poi dover avere a che fare con i partiti e con i loro leader – è più che legittimo cheaspiri alla presidenza della Repubblica. Un incarico prestigioso e, soprat, rappresentativo. Dunque lontano dalle beghe partitiche che – non è un mistero – non hanno mai troppo interessato l’ex governatore della Bce. Sarebbe dunquemolto logico ...

