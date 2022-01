Draghi risponde alle domande. Ma solo a quelle che gli pare. Conferenza stampa “riparatoria” postuma sul decreto Covid. Dribblati tutti i quesiti dei cronisti su Colle e Governo (Di martedì 11 gennaio 2022) “Questa Conferenza stampa avviene come risposta alle critiche che il Governo e io abbiamo ricevuto per non averla fatta il giorno in cui il consiglio dei ministri ha approvato il decreto. C’è stata da parte mia una sottovalutazione delle attese che tutti avevano per quella Conferenza stampa, per cui mi scuso e vi chiedo di considerare questo un atto riparatorio, spero che sia adeguato”, così il presidente del consiglio Mario Draghi nell’incontro con la stampa (qui il video) che avrebbe dovuto chiarire tutte le misure prese per fronteggiare la corsa del Covid. Insomma l’attuale premier cerca di metterci una toppa, ma si sa, a volte è peggio del buco. SAN FIGLIUOLO. Fa quindi chiarezza su alcune scelte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) “Questaavviene come rispostacritiche che ile io abbiamo ricevuto per non averla fatta il giorno in cui il consiglio dei ministri ha approvato il. C’è stata da parte mia una sottovalutazione delle attese cheavevano per quella, per cui mi scuso e vi chiedo di considerare questo un atto riparatorio, spero che sia adeguato”, così il presidente del consiglio Marionell’incontro con la(qui il video) che avrebbe dovuto chiarire tutte le misure prese per fronteggiare la corsa del. Insomma l’attuale premier cerca di metterci una toppa, ma si sa, a volte è peggio del buco. SAN FIGLIUOLO. Fa quindi chiarezza su alcune scelte ...

