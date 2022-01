Dove vedere Nigeria-Egitto, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Coppa d’Africa (Di martedì 11 gennaio 2022) Il match Nigeria-Egitto, valido per la prima giornata del gruppo D della Coppa d’Africa 2021, si gioca martedì 11 gennaio alle ore 17 nello Stade Omnisport Roumdé Adjia di Garoua in Camerun. Le probabili formazioni di Nigeria-Egitto Coppa d’Africa Nigeria (3-5-2): Okoye; Awaziem, Troost-Ekong, Omeruo; Simon, Ndidi, Aribo, Iwobi, Collins; Musa, Iheanacho. Egitto (4-2-3-1): El-Shennawy; Tawfik, Hegazi, Hamdi, Fotouh; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Drag Race Italia, streaming gratis e diretta tv Real Time? Programma completo ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Il match, valido per la prima giornata del gruppo D della2021, si gioca martedì 11 gennaio alle ore 17 nello Stade Omnisport Roumdé Adjia di Garoua in Camerun. Le probabili formazioni di(3-5-2): Okoye; Awaziem, Troost-Ekong, Omeruo; Simon, Ndidi, Aribo, Iwobi, Collins; Musa, Iheanacho.(4-2-3-1): El-Shennawy; Tawfik, Hegazi, Hamdi, Fotouh; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Drag Race Italia,tv Real Time? Programma completo ...

