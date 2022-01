Domenica In, clamoroso fuori onda di Mara Venier. Grande imbarazzo in studio (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella puntata di Domenica In dello scorso 9 gennaio qualcosa non è andato per il verso giusto. E il caos ha subito dominato lo studio. Scopriamo che cosa è successo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella puntata diIn dello scorso 9 gennaio qualcosa non è andato per il verso giusto. E il caos ha subito dominato lo. Scopriamo che cosa è successo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

domenex841 : @lucatelese Non ci hanno dato un rigore clamoroso domenica sera contro il Napoli - italiaserait : Clamoroso, ‘il voto vince sul Covid’: domenica per le suppletive di Roma centro non occorre né il tampone negativo… - ilmeteoit : #Meteo #WEEKEND: clamoroso #COLPO di #SCENA nel prossimo #FINE #SETTIMANA! - Mestanaccount1 : RT @Cinguetterai: ??Clamoroso! Mara Venier batte Maria De Filippi. #DomenicaIn vince con 3.340.000 spettatori e il 20% nella prima e seconda… - silviomass75 : La vittoria si stasera è stata davvero assurda e io ero uno dei tanti che non ci credeva più, ma 3 gol in 8 min sig… -