Domani su Disney+ la quinta stagione di 911 | che cosa succederà?

(Di martedì 11 gennaio 2022) DaMercoledì 12 Gennaio arriva la serie tv 911 sulla piattaforma streaming. Verrà rilasciata ogni settimana, tutti i mercoledì. L’action dramma prodotto da Ryan Murphy per Fox è già uscito negli Stati Uniti d’America mesi fa. La trama dellaLariprenderà a Los Angeles, dove un collettivo di hacker che si fa chiamare Ransomware genera un blackout generale in tutta la città. La cura dei pazienti in ospedale è duramente messa a rischio e in città c’è il caos generato dagli attacchi informatici. Athena (Angela Bassett) invece è occupata con la depressione post partum di Maddie ed Eddie non sta tanto bene… I titoli dei nuovi episodi Sono stati rilasciati i titoli delle puntate che verranno rilasciate da. ...

Ultime Notizie dalla rete : Domani Disney+

Eternals, ecco due scene eliminate Eternals , il film dei Marvel Studios diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao, sarà disponibile in streaming da12 gennaio su+. In vista del debutto domestico della pellicola, sono arrivate online due scene eliminate dal film. Potete ammirarne una nella parte superiore di questa pagina, la seconda ...Nella versione uscita nelle sale e in arrivo su, mercoledì 12 gennaio 2022, è stata Ajak (Salma Hayek) a nominarlo: ha ricordato come gli esseri umani sono riusciti ad annullare la ...