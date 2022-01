Doc – Nelle tue mani, anticipazioni giovedì 13 gennaio: un nuovo primario al Policlinico Ambrosiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo oltre un anno dalla conclusione della prima stagione, giovedì 13 gennaio torna, in prima serata su Rai 1, Doc – Nelle tue mani. Prodotta da Lux Video in collaborazione con Rai Fiction, regia di Beniamino Catena (episodi 1-8) e Giacomo Martelli (episodi 9-16), la seconda, attesissima, stagione terrà compagnia ai telespettatori per otto giovedì (interrotti dalla pausa sanremese del 3 febbraio), durante le quali saranno trasmessi i 16 nuovi episodi. Il Policlinico Ambrosiano sconvolto dall'arrivo di una nuova pandemia Nella prima serata dedicata alla seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, andranno in onda due episodi dal titolo Una vita nuova e La guerra è finita. Nel reparto di medicina interna del Policlinico ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo oltre un anno dalla conclusione della prima stagione,13torna, in prima serata su Rai 1, Doc –tue. Prodotta da Lux Video in collaborazione con Rai Fiction, regia di Beniamino Catena (episodi 1-8) e Giacomo Martelli (episodi 9-16), la seconda, attesissima, stagione terrà compagnia ai telespettatori per otto(interrotti dalla pausa sanremese del 3 febbraio), durante le quali saranno trasmessi i 16 nuovi episodi. Ilsconvolto dall'arrivo di una nuova pandemia Nella prima serata dedicata alla seconda stagione di Doc –tue, andranno in onda due episodi dal titolo Una vita nuova e La guerra è finita. Nel reparto di medicina interna del...

