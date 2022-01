Doc 2: ecco chi è Massimo Rigo (Di martedì 11 gennaio 2022) In arrivo giovedì 13 Gennaio la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani: ecco chi è Massimo Rigo Ritorna giovedì 13 l’amatissimo medical drama Doc 2 – Nelle tue mani. La serie segue le vicende del dottor Andrea Fanti, ex primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, dopo che un colpo di pistola gli ha cancellato dodici anni di memoria. I nuovi episodi affronteranno il tema della pandemia. Tra le new entry di Doc 2 anche Massimo Rigo che interpreta Umberto Caruso. Al Policlinico Ambrosiano fa il suo ingresso l’avvocato e direttore amministrativo Umberto Caruso. Alla fine della pandemia lo ritroveremo in una posizione chiave all’interno dell’ospedale, dove sarà chiamato a mettere ordine orchestrando un’inchiesta sui mesi dell’emergenza. Caruso apprezza l’approccio ... Leggi su zon (Di martedì 11 gennaio 2022) In arrivo giovedì 13 Gennaio la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani:chi èRitorna giovedì 13 l’amatissimo medical drama Doc 2 – Nelle tue mani. La serie segue le vicende del dottor Andrea Fanti, ex primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, dopo che un colpo di pistola gli ha cancellato dodici anni di memoria. I nuovi episodi affronteranno il tema della pandemia. Tra le new entry di Doc 2 ancheche interpreta Umberto Caruso. Al Policlinico Ambrosiano fa il suo ingresso l’avvocato e direttore amministrativo Umberto Caruso. Alla fine della pandemia lo ritroveremo in una posizione chiave all’interno dell’ospedale, dove sarà chiamato a mettere ordine orchestrando un’inchiesta sui mesi dell’emergenza. Caruso apprezza l’approccio ...

