Doc 2 | ecco chi è Lorenzo Frediani

In arrivo giovedì 13 Gennaio la seconda stagione di Doc 2 – Nelle tue mani. Tra le new entry anche Lorenzo Frediani. Sta per ritornare l'amatissimo medical drama tutto all'italiana: Doc 2 andrà in onda da giovedì 13 Gennaio. Al fianco di Luca Argentero e Matilde Gioli ci saranno alcune new entry, tra queste, anche Lorenzo Frediani che interpreta Massimo Gentile. Massimo è un ragazzo che Elisa (Simona Tabasco) ha conosciuto durante la pandemia. Se inizialmente il loro era un rapporto tra medico e paziente, pian piano si è trasformato in qualcosa di più. I due, però, non si sono mai visti di persona. Con il ritorno alla normalità Elisa vorrebbe conoscerlo, Per motivi misteriosi, Massimo è sempre sfuggente. Lorenzo Frediani si diploma alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi.

