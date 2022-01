Djokovic: perseguitato o prepotente? (di F. Posteraro) (Di martedì 11 gennaio 2022) (di Francesco Posteraro, avvocato, commissario Agcom dal 2012 al 2020) Come giudicare il comportamento di Novak Djokovic nella arcinota vicenda relativa alla sua richiesta di partecipare all’Open d’Australia pur non essendo vaccinato? A mio avviso molto severamente. Le esenzioni dall’obbligo vaccinale sono pensate e previste per chi non può vaccinarsi, non per chi – come Djokovic – non ha inteso e non intende in alcun modo farlo. Anche al di là di questa ovvia considerazione di carattere generale, le motivazioni addotte a sostegno della posizione del fuoriclasse serbo appaiono tutt’altro che convincenti. Bisogna infatti ricordare innanzitutto che la deadline indicata dagli organizzatori del torneo per chiedere l’esenzione era fissata al 10 dicembre. La domanda di esenzione, presentata successivamente a quella data, a rigore non ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) (di Francesco, avvocato, commissario Agcom dal 2012 al 2020) Come giudicare il comportamento di Novaknella arcinota vicenda relativa alla sua richiesta di partecipare all’Open d’Australia pur non essendo vaccinato? A mio avviso molto severamente. Le esenzioni dall’obbligo vaccinale sono pensate e previste per chi non può vaccinarsi, non per chi – come– non ha inteso e non intende in alcun modo farlo. Anche al di là di questa ovvia considerazione di carattere generale, le motivazioni addotte a sostegno della posizione del fuoriclasse serbo appaiono tutt’altro che convincenti. Bisogna infatti ricordare innanzitutto che la deadline indicata dagli organizzatori del torneo per chiedere l’esenzione era fissata al 10 dicembre. La domanda di esenzione, presentata successivamente a quella data, a rigore non ...

