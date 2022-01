Djokovic, il ministro australiano sta cercando il cavillo per buttare fuori dal Paese il tennista serbo (Di martedì 11 gennaio 2022) In attesa di capire se potrà giocare o meno gli Australian Open vinti lo scorso anno, Novak Djokovic è stato ufficializzato come prima testa di serie in tabellone nella prima prova stagionale dello Slam al via il 17 gennaio sui campi in cemento del Melbourne Park. Il campione serbo, nove volte vincitore alla Rod Laver Arena, si sta allenando ma deve attendere la decisione del ministro per l’Immigrazione australiano, Alex Hawke, che in queste ore sta studiando le carte per una eventuale revoca del visto in base alla sezione 133C(3) del Migration Act. Ma secondo i media locali sarà difficile che una decisione arrivi entro oggi. Dopo aver vinto l’appello contro l’espulsione – un giudice australiano gli ha dato ragione – Djokovic è in attesa di sapere cosa deciderà il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) In attesa di capire se potrà giocare o meno gli Australian Open vinti lo scorso anno, Novakè stato ufficializzato come prima testa di serie in tabellone nella prima prova stagionale dello Slam al via il 17 gennaio sui campi in cemento del Melbourne Park. Il campione, nove volte vincitore alla Rod Laver Arena, si sta allenando ma deve attendere la decisione delper l’Immigrazione, Alex Hawke, che in queste ore sta studiando le carte per una eventuale revoca del visto in base alla sezione 133C(3) del Migration Act. Ma secondo i media locali sarà difficile che una decisione arrivi entro oggi. Dopo aver vinto l’appello contro l’espulsione – un giudicegli ha dato ragione –è in attesa di sapere cosa deciderà il ...

