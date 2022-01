Djokovic ha mentito nel documento di viaggio? Il passaggio a Marbella prima della partenza per l’Australia (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Ministero dell’Interno australiano non ha ancora preso una decisione definitiva sul visto di Novak Djokovic, sulla sua permanenza nel Paese e – dunque – sulla sua possibilità di partecipare al primo torneo Open dell’anno. Dopo la decisione del giudice di riconsegnare documenti, effetti personali e sospendere la sospensione del visto – con annessa documentazione di esenzione vaccinale anti-Covid – le indagini si stanno spostando sull’autocertificazione compilata e firmata dal tennista serbo prima di partire per Melbourne. E lì ci sono altre informazioni che sembrano essere facilmente smentibili. Djokovic ha mentito sul documento di viaggio per l’Australia? Perché mentre i genitori e suo fratello hanno deciso di non rispondere (concludendo repentinamente la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Ministero dell’Interno australiano non ha ancora preso una decisione definitiva sul visto di Novak, sulla sua permanenza nel Paese e – dunque – sulla sua possibilità di partecipare al primo torneo Open dell’anno. Dopo la decisione del giudice di riconsegnare documenti, effetti personali e sospendere la sospensione del visto – con annessa documentazione di esenzione vaccinale anti-Covid – le indagini si stanno spostando sull’autocertificazione compilata e firmata dal tennista serbodi partire per Melbourne. E lì ci sono altre informazioni che sembrano essere facilmente smentibili.hasuldiper? Perché mentre i genitori e suo fratello hanno deciso di non rispondere (concludendo repentinamente la ...

Advertising

anxstennisboy : Dai, ma non ci vuole molto a decidere. Ha chiesto l'esenzione in ritardo, ha mentito sulla positività e se non lo h… - ladydaffodil : RT @paoloigna1: Il governo dell'#Australia impegnato a verificare se #Djokovic abbia mentito nella sua dichiarazione di richiesta di visto… - paoloigna1 : Il governo dell'#Australia impegnato a verificare se #Djokovic abbia mentito nella sua dichiarazione di richiesta d… - FrancescoITA333 : @angelomangiante Ma quale è il vostro problema? Djokovic aveva l esenzione. Anche l'altra tennista. Potevano anche… - Christianzu76 : RT @QRepubblica: 'Djokovic o è un untore o ha semplicemente mentito. Anche se sei il tennista numero 1 al mondo chi se ne frega, o altrimen… -