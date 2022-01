Disturbi psicotici e conseguenze neurologiche | come ti riduce il vaccino | Meluzzi | un agghiacciante video-delirio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Altro giro, altra farneticazione sulanti-Covid. L'inquietante teoria, tanto per cambiare, è rilanciata da Alessandro, lo psicoterapeuta che snocciola il suo stralunato pensiero su Imola Oggi, interpellato da Giovanni Frajese. Ci si interroga infatti sulla possibilità che ilpotrebbe avere delleo causare possibili alterazioni psicotiche. Tesi che ovviamentecondivide, spiegando che sì, in effetti, è possibile. E per sostenerlo cita non meglio specificate pubblicazioni che avrebbero messo in evidenza il legame trae siero in soggetti che non avevano alcun tipo di casi simili in famiglia. Il fatto grottesco è che anche nell'articolo in cui viene introdotta ...