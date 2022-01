Distretti industriali, export record nel 2021: +20,5%. Boom di elettrodomestici e prodotti metallurgici (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel terzo trimestre 2021 l’export dei Distretti industriali italiani ha registrato un aumento tendenziale del 9,5%, portando il bilancio dei primi nove mesi dell’anno a +20,5%. E’ stato così raggiunto un nuovo record storico, appena sotto la soglia dei 97 miliardi di euro, il 2,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2019 quando l’export distrettuale fu pari a 94,8 miliardi. E’ quanto emerge dal monitor dei Distretti industriali a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Il recupero è stato piuttosto diffuso: su un totale di 158 Distretti monitorati, 98 sono oltre i livelli dei primi nove mesi del 2019. Tra le filiere distrettuali già oltre i livelli pre-pandemici spiccano la metallurgia (+31,2% rispetto ai primi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel terzo trimestrel’deiitaliani ha registrato un aumento tendenziale del 9,5%, portando il bilancio dei primi nove mesi dell’anno a +20,5%. E’ stato così raggiunto un nuovostorico, appena sotto la soglia dei 97 miliardi di euro, il 2,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2019 quando l’distrettuale fu pari a 94,8 miliardi. E’ quanto emerge dal monitor deia cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Il recupero è stato piuttosto diffuso: su un totale di 158monitorati, 98 sono oltre i livelli dei primi nove mesi del 2019. Tra le filiere distrettuali già oltre i livelli pre-pandemici spiccano la metallurgia (+31,2% rispetto ai primi ...

