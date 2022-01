Direttore Oms Approva Scelta Italiana per Le Scuole | Dovrebbero Essere gli Ultimi Posti a Chiudere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Direttore Oms

...quanto riguarda l'Europa l'avverte: nelle prossime sei - otto settimane, oltre metà della popolazione continentale potrebbe essere contagiata dalla variante Omicron. Secondo Hans Kluge,...Al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron del Covid. Lo ha detto ildell'Europa in un briefing sull'andamento della pandemia nel continente. Non solo, aggiungono gli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità: "Sono necessari e andrebbero ...Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità "non è utile continuare ad effettuare richiami con i vaccini già esistenti". L'Ema: "Possibile ok a vaccino per Omicron tra aprile e maggio" ...Secondo il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge , al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato da Omicron . “Omicron è in grado di diffondersi molto velo ...