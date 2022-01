"Dieci volte la velocità del suono": ecco il nuovo missile di Pyongyang (Di martedì 11 gennaio 2022) Pyongyang ha effettuato un nuovo test di un presunto missile ipersonico, il secondo in meno di una settimana. Il vettore ha volato per 700 chilometri ed è stato lanciato verso il Mar del Giappone Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 gennaio 2022)ha effettuato untest di un presuntoipersonico, il secondo in meno di una settimana. Il vettore ha volato per 700 chilometri ed è stato lanciato verso il Mar del Giappone

