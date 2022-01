Desailly: «Così Benzema ha dimostrato di essere meglio di Morata e Higuain» (Di martedì 11 gennaio 2022) . Le parole dell’ex calciatore del Milan Marcel Desailly, ex giocatore del Milan, tesse le lodi di Karim Benzema che ha recentemente sforato quota 300 gol con la maglia del Real Madrid. Le sue dichiarazioni: «Ha saputo mettersi alla prova dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, dopo essersi messo a disposizione del portoghese quando giocavano insieme. Ha dimostrato quotidianamente di essere migliore di giocatori come Higuaín o Morata, alla fine è rimasto lui. Florentino Pérez si è fidato di lui e in alcune statistiche ha superato Ronaldo. È incredibile quello che sta facendo, anche se i suoi meriti spesso non vengono riconosciuti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) . Le parole dell’ex calciatore del Milan Marcel, ex giocatore del Milan, tesse le lodi di Karimche ha recentemente sforato quota 300 gol con la maglia del Real Madrid. Le sue dichiarazioni: «Ha saputo mettersi alla prova dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, dopo essersi messo a disposizione del portoghese quando giocavano insieme. Haquotidianamente dimigliore di giocatori come Higuaín o, alla fine è rimasto lui. Florentino Pérez si è fidato di lui e in alcune statistiche ha superato Ronaldo. È incredibile quello che sta facendo, anche se i suoi meriti spesso non vengono riconosciuti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

