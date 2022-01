Delia Duran rifiuta il collegamento, Alex Belli lascia lo studio del GF Vip (Di martedì 11 gennaio 2022) Delia rifiuta di collegarsi in studio: la reazione di Alex Come ben sappiamo presto Delia Duran diventerà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6. Il suo ingresso è previsto infatti per la puntata di venerdì 14 gennaio. Intanto ieri, come vedremo di seguito, Delia si è collegata in studio con Alfonso Signorini e ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 11 gennaio 2022)di collegarsi in: la reazione diCome ben sappiamo prestodiventerà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6. Il suo ingresso è previsto infatti per la puntata di venerdì 14 gennaio. Intanto ieri, come vedremo di seguito,si è collegata incon Alfonso Signorini e ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Delia Duran rifiuta il collegamento, Alex Belli abbandona lo studio del #GFVip - PasqualeMarro : #DeliaDuran attacca #AlexBelli e dice “NO” a Signorini - Ileniasa25 : RT @BITCHYFit: Delia Duran che si prende una pausa da Alex Belli per entrare al #GFVip da single, che soap mal recitata che amiamo ?????? - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Delia Duran sbotta in diretta contro Alex Belli #delia #duran #sbotta #diretta #alex #belli - flam1ngo0 : RT @BITCHYFit: Delia Duran che si prende una pausa da Alex Belli per entrare al #GFVip da single, che soap mal recitata che amiamo ?????? -